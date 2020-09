Suburra è una delle tante serie televisive che su Netflix hanno riscosso un forte successo. Una serie televisiva italiana tratta dall’omonimo film sviluppata per raccontare le vicende criminali in cui sono coinvolti forze dell’ordine, Stato e Chiesa di Roma.

La fiction italiana ha mandato in onda sulla piattaforma di streaming online più famosa al mondo già due stagioni, ma all’appello manca una terza e ultima stagione per concludere in modo definitivo le vicende dei personaggi. Purtroppo anche questa produzione come tante altre ha subito dei rallentamenti a causa dell’emergenza sanitaria dovuta all’arrivo inaspettato del Coronavirus, ma non dovrebbe mancare molto all’arrivo sulla piattaforma.

Netflix e Suburra: ecco quali sono le ultime anticipazioni sulla terza stagione

Le riprese bloccate diversi mesi a causa del lockdown totale sono ripartite da diverse settimane e secondo alcune indiscrezioni trapelate in questi ultimi giorni in rete sono anche terminate. Le vicende dei personaggi di Spadino e Aureliano dovrebbero tornare molto presto sulla piattaforma sfortunatamente salutando tutti i loro fan con queste ultime puntate.

La piattaforma di Netflix tramite i suoi profili social ufficiali non ha comunicato nulla in merito se non pubblicando un video in cui Spadino e Aureliano canticchiano durante un viaggio, ma senza alcuna didascalia sulla terza stagione. Secondo alcuni utenti è un modo per far intuire un arrivo molto vicino.

Ad essere più esplicita, invece, è Sara Monaschi che tramite il suo profilo Instagram ufficiale ha pubblicato una foto del logo annunciando l’imminente uscita. I nuovi episodi potrebbero sbarcare anche in questo autunno.