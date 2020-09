Sappiamo ormai da diversi mesi che il noto produttore cinese Huawei ha intenzione di ampliare la sua gamma di smartphone di fascia medio-bassa della serie Enjoy e ora abbiamo la conferma ufficiale riguardo alla data del debutto dei nuovi smartphone. Tramite una immagine teaser, infatti, ora sappiamo che i nuovi Huawei Enjoy 20 e Huawei Enjoy 20 Plus arriveranno in veste ufficiale sul mercato cinese tra pochissimi giorni.

I nuovi device di Huawei arriveranno ufficialmente il 3 settembre

Secondo quanto è stato riportato sulla immagine teaser in questione, il produttore cinese presenterà ufficialmente in Cina i due nuovi device della serie Enjoy fra due giorni, ovvero il prossimo 3 settembre. L’immagine ufficiale pubblicata dall’azienda non ci conferma soltanto la data del debutto, ma anche parte dell’aspetto estetico dei due dispositivi.

Nel teaser sono infatti raffigurati i due nuovi smartphone a marchio Huawei. Nello specifico, possiamo osservare da questa immagine la parte posteriore. Il prossimo Huawei Enjoy 20 avrà un design posteriore simile a quello dello scorso Huawei Nova 6 SE, dato che sul lato sinistro ci sarà una zona quadrata in cui verranno collocati tre sensori fotografici. Il fratello maggiore, invece, avrà un design più simile allo scorso Huawei Mate 30 Pro. Al centro della backcover di quest’ultimo device, infatti, ci sarà una zona circolare in cui verranno posti sempre tre sensori fotografici.

Oltre a questo, sembra essere confermata la presenza di un display di tipo IPS LCD su Huawei Enjoy 20 Plus, dato che dal teaser è chiaramente visibile un sensore biometrico fisico posto sul frame laterale. L’azienda cinese ha infine confermato che sarà presente una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 40W. Per il momento, però, non sappiamo con esattezza se l’avranno entrambi i dispositivi o soltanto uno.