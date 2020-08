Nonostante Huawei abbia da poco superato sia Apple che Samsung divenendo il primo produttore mondiale di smartphone, l’azienda cinese sta affrontando un periodo piuttosto complicato. In seguito alle scorse tensioni con il governo statunitense, infatti, l’azienda ha dovuto subire non poche conseguenze e ora è arrivata un’altra brutta notizia. A causa del ban di Trump, infatti, sia Samsung che TSMC non possono più produrre chip per Huawei e questo significa che l’azienda non potrà più montare i processori HiSilicon Kirin sui suoi prossimi dispositivi.

MediaTek come unica risorsa per Huawei?

Il produttore cinese ha da poco confermato che i prossimi smartphone della serie Huawei Mate 40 saranno gli ultimi dell’azienda ad essere alimentati dai processori HiSilicon Kirin. La causa, come già accennato, risiede nel ban del governo statunitense che impedisce ad aziende come TSMC di produrre questi SoC per Huawei.

Si tratta di una situazione molto complessa per l’azienda cinese, dato che ora deve pensare alla svelta ad una soluzione non solo per il settore mobile, ma per il settore tecnologico in generale. Tra le prime alternative si è pensato all’azienda SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation), ma al momento sembra che non sia la scelta più adatta per Huawei. Una delle uniche alternative per l’azienda al momento sembra essere MediaTek.

Tra i processori che potrebbe utilizzare l’azienda cinese, potrebbero essere scelti i nuovi processori di fascia alta, ovvero i nuovi MediaTek Dimensity. Staremo a vedere come evolverà la situazione nel corso delle prossime settimane e se Huawei deciderà effettivamente di utilizzare chip di casa MediaTek.