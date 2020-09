L’azienda Otto Aviation ha da poco svelato la sua “piccola grande” novità che si appresta a rivoluzionare i viaggi aerei. È stato infatti svelato Celera 500L, ovvero un nuovo aereo da noleggio caratterizzato da piccole dimensioni e proposto soprattutto ad un prezzo davvero vantaggioso.

Celera 500L si appresta a rivoluzionare i viaggi aerei

Il nuovo aereo della Otto Aviation, come già accennato, si distingue per le sue dimensioni contenute e anche per la sua forma un po’ particolare. A un primo sguardo, infatti, la forma del velivolo ricorda quella di un proiettile. Tuttavia, l’azienda ha scelto appositamente questo design e queste dimensioni per avere delle prestazioni migliori e una migliore aerodinamica.

Come già accennato, si tratta di un aereo da noleggio e viene proposto ad un prezzo 328 dollari all’ora. Rispetto alla concorrenza, il nuovo Celera 500L ha quindi un costo notevolmente ridotto, ma non è tutto. Il velivolo è infatti in grado di ospitare ben sei passeggeri ed è in grado di raggiungere una velocità massima pari a almeno 450 miglia all’ora (ovvero a circa 724 km/h). Il motore montato a bordo è il turbocompressore a elica A03 V12 e, a detta dell’azienda, è in grado di offrire ottime performance mantenendo comunque bassi i consumi di carburante. Il CEO dell’azienda, in particolare, ha così commentato: “I singoli viaggiatori e le famiglie potranno noleggiare Celera 500L a costi comparabili alle tariffe aeree commerciali, però con tutta la comodità dell’aviazione privata”.

Per quanto riguarda la sua disponibilità effettiva, il nuovo aereo della Otto Aviation dovrebbe essere disponibile dall’anno 2025, mentre entro il 2023 dovrebbe ricevere la certificazione FAA (Federal Aviation Administration).