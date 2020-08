Telegram si è recentemente aggiornato accorciando di molto le distanze su WhatsApp con l’introduzione delle video chiamate. Nel rispetto della privacy sui dati, garantita ancora una volta dall’applicabilità dei più rigidi protocolli di crittografia, è possibile stabilire un contatto multimediale tra utenti in presenza di alcuni requisiti essenziali. Scopriamo insieme quali sono e come usare la nuova funzione.

Come fare le video chiamate Telegram

Per ottenere l’accesso diretto alla nuova funzione Telegram è necessario che l’applicazione (Android oppure iOS) completi l’aggiornamento alla recente versione 7.0.0 concessa in questi giorni dallo sviluppatore. Detto questo il passo è breve per introdursi alla comunicazione audio-video. Basta selezionare il contatto dalla rubrica e dal menu in alto (tre pallini) scegliere di avviare la video chiamata.

Nel caso in cui non appaia il riferimento è assai probabile che l’applicazione non sia stata aggiornata. Può valere sia per voi stessi che per il vostro contatto. In questo caso scaricate il nuovo pacchetto ed invitate il vostro amico, partner o parente a procedere all’installazione di Telegram 7.0.0.

Come già anticipato il punto forte di questo sistema è anche la sicurezza, ora garantita dalla crittografia a basso livello che si offre quale punto di forza rispetto a soluzioni del calibro di Zoom. Impossibile non notare la presenza di quattro emoji durante la chiamata. Se queste sono le stesse su entrambi i dispositivi significa chela comunicazione è sicura e lontana da occhi indiscreti.

Come ci si potrebbe aspettare, tale sistema è anche multitasking. Infatti è possibile ricreare la videata in finestra separata continuando ad utilizzare tutte le previste funzioni secondarie di messaggistica per chat, gruppi, supergruppi e bot. Utile nel segmento dello smart working o nel caso in cui siate amministratori di gruppi numerosi.

Un’altra funzione non ufficiale è stata scoperta anche di recente all’interno del menu segreto che replica le chat di Facebook Messenger da attivare seguendo la guida rapida presente al link precedente.