Banca Online o Banca Tradizionale? E’ questa la domanda che, ad oggi, si pongono milioni di consumatori in tutto il mondo e, in particolare, in Italia. Il mercato dell’Home Banking, di fatto, è in continua crescita e sempre più consumatori fanno affidamento alle banche con cui gli unici contatti avvengono attraverso uno Smartphone.

Come ben sappiamo, però, le differenze fra questi due tipi di banche risultano essere molteplici. Nel caso di Banche Tradizionali, infatti, questi ultimi possiedono uno sportello di proprietà ed hanno una sede fisica, offrendo quindi la massima comodità in caso di versamenti, prelievi, richiesta di informazioni e tanto altro ancora. Ciononostante, però, tutti questi extra fanno aumentare il costo del servizio. Spesso, infatti, i clienti sono costretti a pagare un canone annuale, una piccola tassa sul prelievo e, in alcuni casi, un costo per effettuare bonifici. Per ogni difficoltà, però, il cliente potrà interfacciarsi con il banchiere, figura fisicamente assente nelle banche online.

Banche Online: ecco cosa cambia da quelle tradizionali

Per quanto riguarda le Banche Online, invece, queste ultime risultano essere molto differenti da quelle tradizionali ma, nella maggior parte dei casi, offrono una parte degli stessi servizi a costo 0. Il primo vantaggio di una banca online è quindi quello di attivare un conto senza troppe difficoltà. Basterà infatti scaricare un app sul proprio Smartphone e, in pochi minuti, qualsiasi utente può aprire il proprio conto a costo 0.

Si tratta quindi di vere e proprie banche che, attraverso l’app disponibile su Smartphone, permettono al cliente di gestire con le proprie mani il conto corrente. Spesso i costi per bonifici, versamenti, prelievi ed altri transazioni risultano essere pari a 0 ma, nella maggior parte dei casi, queste transazioni presentano dei limiti ( ad es. prelievo massimo di 200 euro) sbloccabili con un piccolo canone mensile.