Finalmente possiamo annunciarvi che non dovrete più accontentarvi di un solo colore disponibile del nuovo modello di Google Pixel Buds, perché sono disponibili ora in tutte e quattro le varianti.

Gli auricolari di Google true wireless compatibili con Android sono ora disponibili in tutti e quattro le colorazioni promosse tramite rivenditori come Google Store e Best Buy. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Le Google Pixel Buds 2 sono ora disponibili in tutti e quattro i colori

Il nuovo modello di Google Pixel Buds è quindi disponibile, oltre a tonalità “classiche” come Almost Black e Clearly White, anche in Oh So Orange e Quite Mint. Queste tonalità si abbinano in modo evidente ai nuovi dispositivi Google come Pixel 4 e Nest Mini. I Pixel Buds, la risposta diretta di Google alle AirPods di Apple, sono facili da configurare sui dispositivi Android, hanno un buon rapporto qualità-prezzo e vantano una resistenza all’acqua pronta per l’allenamento.

Vi ricordo che le nuove cuffie senza fili supportano anche le funzioni speciali di Google come la traduzione in tempo reale o avvisi di attenzione specifici per il suono. Tuttavia, hanno anche dei difetti come il non supporto al codec audio Bluetooth di alta qualità come aptX. Come le AirPods, i Pixel Buds sono più per l’ascolto casuale rispetto all’audio premium che si ottiene con delle Beats o Jabra.

Negli ultimi giorni il colosso di Mountain View ha anche annunciato diverse nuove funzionalità per le Pixel Buds. Ecco cosa si può leggere nel post: “Potete regolare i bassi direttamente nelle impostazioni di Pixel Buds e, se decidete di condividere uno degli auricolari con qualcuno, non dovete più sacrificare le vostre preferenze di volume grazie al rilevamento condivisione. Quando è attivo, il rilevamento condivisione è in grado di capire automaticamente quando condividi un auricolare con qualcuno, in questo modo ognuno di voi può controllare il volume dei rispettivi auricolari con un semplice tocco. Quindi, che stiate ascoltando musica o guardando un film con un amico, potete condividere senza problemi i vostri Pixel Buds“.