Non capita spesso che Equitalia decida a favore del contribuente. Proprio per questo l’ultima decisione fiscale ha suscitato amore ed odio tra le file di italiani chiamati a partecipare al corretto assetto finanziario del Paese. Per effetto di una recente sentenza diramata dalla Corte di Cassazione sono stati annullate le richieste di pagamento dei debiti per multe, tasse e bollo auto. La scelta non è stata presa a cuor leggero ed ha favorito, malgrado le esortazioni alla copertura delle posizioni debitorie, gli evasori fiscali. Ecco quanti soldi si sono risparmiati per ogni contribuente.

Equitalia chiude i conti a favore degli evasori: debiti inevasi annullati

Ogni conto aperto con l’Ente di Riscossione viene accantonato con le cartelle Equitalia soggette ora ai nuovi dogmi imposti dalla famosa Ordinanza n. 28072/2019. Stabilisce la cosiddetta pace fiscale che abbuona pendenze economiche fino a 1000 Euro.

Tutto ciò ha ovviamente causato un dissesto sociale e finanziario in virtù delle opinioni delle parti lese, ovvero i regolari contribuenti che con sforzi e spirito di sacrificio hanno sempre pagato le proprie tasse. In un’intervista rilasciata da Giuseppe Conte ai microfoni de “Il Fatto Quotidiano” si può leggere:

“Ciò crea un precedente per eventuali future problematiche legate alla gestione dei capitali. Soprassedere sulla questione debiti consente l’incentivazione del reato. Tutto ciò attua un ammanco dei capitali dello Stato ed un precedente importante nella gestione della Pubblica Amministrazione”.

D’altro canto c’è da considerare anche il parere dell’opposizione che nella persona di Matteo Salvini consacra una straordinaria vittoria finanziaria richiesta da tempo. Il leghista, infatti, aveva da tempo avanzato l’ipotesi di un veto assoluto al regime fiscale opprimente nei confronti di famiglie seriamente provate dalla crisi finanziaria indotta dall’emergenza sanitaria. Il Governo fa spallucce e non può fare altro. Ormai la cosa è stata decisa con buona pace dei contribuenti ligi ai propri obblighi. Le sanguisughe hanno vinto ancora. Mettiamoci una pietra sopra.