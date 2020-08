Molto spesso tendiamo a trascurare la nostra sicurezza personale. Infatti, uno degli argomenti caldi in questo periodo e quello che riguarda le radiazioni degli smartphone. Davvero molto spesso usiamo questi dispositivi durante tutta la giornata e siamo esposti per lunghe ore ad un numero di radiazioni davvero considerevole. Per quanto può essere pericoloso, c’è da specificare che non esiste alcuna correlazione tra tumori e uso degli smartphone. Tuttavia, è cosa buona e giusta fare attenzione alle radiazioni emesse dai nostri dispositivi preferiti.

C’è un Ufficio molto importante in Germania che si occupa in maniera specifica di tenere allerta tutte le persone dai possibili pericoli in cui possono incorrere a causa delle radiazioni. Il nome dell’ufficio è Bundesamt Fur Strahlenschutz e il numero di studi condotti in merito alla questione è davvero ampio. Loro stessi hanno stilato una lista di smartphone che emettono una quantità di radiazioni troppo alto rispetto alla media. Al contempo, hanno anche stilato una classifica degli smartphone che ne emettono poche. Andiamo a vedere il tutto nel dettaglio.

Radiazioni smartphone: i dispositivi con i quali si rischia di più e quelli con i quali si rischia di meno

Gli smartphone facenti questa particolare lista, supererebbero il doppio dello standard da loro prefissato, riguardante la quantità limite di radiazioni che un dispositivo è capace di emettere:

Xiaomi Mi A1

Xiaomi Mi Max 3

OnePlus 6T

HTC U12 life

Xiaomi Mi Mix 3

Xperia XA2 Plus

Google Pixel 3 XL

Xiaomi Mi 9/9 SE

iPhone 7

Xperia XZ1 Compact

HTC Desire 12/12+

Xiaomi Mi 9T

Google Pixel 3

iPhone 8

Xiaomi Redmi Note 5

Zte Axon 7 mini

Invece, questi sono i dispositivi che emettono delle radiazioni nettamente più basse rispetto a quelli sopra:

Zte Axon Elite

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy Note 10+

Nokia 6

Samsung Galaxy Note 10

Nokia 8

Nokia 3.2

Nokia 2

LG G7 ThinQ

Samsung Galaxy A8

Samsung Galaxy M20

Nokia 7.1

Honor 7A

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S8+

Samsung Galaxy S7 Edge

Osservando attentamente le liste possiamo vedere che marchi davvero importanti come Apple e Xiaomi sono in cima alla lista. Da lodare è Samsung che con 8 modelli su 16 compare nella seconda lista.