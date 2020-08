Quest’oggi fitbit ha presentato tre nuovi fantastici device per il fitness: Sense, Versa 3 ed Inspire 2. Design quasi identico al passato, ma qualità superlative come sempre ed implementate. Scopriamoli insieme nel nostro approfondimento.

Fitbit Sense: un dispositivo nuovo con la stessa eleganza e qualità del passato

La novità più interessante sarà la possibilità di integrare Amazon Alexa e Google Assistant all’interno di uno smartwatch. Fitbit Sense è il primo dispositivo in tal senso: un salto quantico per l’utente che ora ha piena possibilità di scelta.

Un altro interessante punto a favore di questo dispositivo è la nuova tecnologia EDA, capace di tener sempre monitorato lo stress e migliorarlo giorno dopo giorno con semplici esercizi. Ed è proprio con questo nuovo genere di tecnologie che ci rendiamo conto di quanto sia diventato fondamentale avere un dispositivo smart di questo tipo al nostro polso, sempre connesso. Un monitoraggio costante dei nostri parametri vitali è un presupposto imprescindibile per comprendere il nostro stato di salute ed individuare eventuali campanelli d’allarme.

Naturalmente, sul dispositivo di punta del gruppo americano sarà presente il sensore SpO2, al fine di poter monitorare correttamente la saturazione dell’ossigeno nel sangue durante il sonno. Un parametro davvero importante anche per il monitoraggio di eventuali problematiche correlate al COVID-19.

Il prezzo per il mercato europeo sarà di 329,95 euro e la disponibilità è prevista per inizio settembre.

Fitbit Versa 3: il top di gamma degli smartwatch

Doppio assistente digitale (Amazon Alexa e Google Assistant) e autonomia di ben 6 giorni con ricarica veloce (20 minuti): sono queste le principali novità del nuovo device. Un’implementazione niente male che potrebbe far gola anche ai precedenti possessori di Versa 2.

Rivisitate anche le schermate ed i programmi di allenamento integrati nello smartwatch. Presente come in passato anche il chip NFC per i pagamenti Contactless.

Il prezzo per il mercato europeo sarà di 229 euro e la disponibilità è prevista per inizio settembre.

Fitbit Insire 2: un nuovo tracker per i neofiti del mondo wereable

Il device permetterà di poter usufruire dell’esperienza entry level per tutti gli utenti. È l’ideale per chi si vuole affacciare al mondo dei wereable per il fitness senza spendere grosse cifre.

Anche in questo caso saranno presenti funzioni per il relax e la meditazione, nonché il tracciamento del sonno. Vi sarà la possibilità di leggere e rispondere alle notifiche del nostro smartphone, ma il punto di forza sarà l’autonomia: ben 10 giorni!

Ultimo pro da citare, sarà la comodità che da sempre contraddistingue i tracker, un design sottile e raffinato, ideale per non creare problemi durante il sonno.

Ulteriori informazioni ed approfondimenti sui 3 prodotti, arriveranno nel corso delle prossime settimane con le nostre recensioni complete.