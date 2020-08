Ormai tutti gli utenti effettuano giornalmente acquisti su Amazon. Il sito di e-commerce è uno dei più frequentati al mondo, quindi è normale ricevere messaggi e email che notificano l’avvenuto acquisto di un prodotto.

Sempre più spesso però, i messaggi che si ricevono non riguardano un ordine in partenza o in consegna. Infatti, i truffatori si inventano nuovi modi per ingannare gli utenti e farli cadere nella rete del phishing.

Sfruttando finti messaggi riguardanti problemi con l’account, i truffatori vogliono ottenere le credenziali di accesso all’account Amazon e ai dati della carta di credito dei malcapitati. In questo modo è possibile effettuare acquisti non autorizzati a danni dei poveri ed ignari utenti.

Ecco svelata la nuova truffa che punta a colpire gli utenti Amazon

Tuttavia, grazie alla segnalazione di un nostro utente che ringraziamo, possiamo mostrarvi un nuovo messaggio di truffa a cui stare attenti. Nel corpo della email si legge:

“Gentile Utente



La sua utenza sul sito di Αmаzοn.it è stata temporaneamente sospesa perché non ha ancora effettuato l’aggiornamento obbligatorio del suo profilo, come richiesto in precedenza dal nostro servizio di assistenza.



La informiamo con la preѕеnte email, che non può più effettuare alcun tipo di operazione online.



Per riattivare la sua utenza, la invitiamo ad effettuare l’aggiornamento in questione tramite il seguente link:“

Ovviamente abbiamo rimosso il link per sicurezza ma abbiamo lasciato il testo esattamente come appare nella casella di posta elettronica. Ricordate che, nel caso in cui il messaggio vi sembra sospetto, la prima cosa da fare è controllare il mittente.

Effettuando questo controllo è spesso possibile evitare la truffa in quanto il mittente ha un indirizzo strano. Inoltre, se avete ancora dubbi, chiedete aiuto ai vostri amici e parenti prima di effettuare ogni operazione e soprattutto non inserite mai le vostre credenziali su siti diversi da quelli ufficiali.