Domandarsi cosa il destino offrirà ai cittadini in autunno è un qualcosa di troppo grande: a seguito dei numerosi dubbi che attanagliano il Bel Paese, infatti, muoversi verso una direzione sembra essere troppo azzardato. Tra le speculazioni più alte, vi sono poi quelle riguardanti l’introduzione di nuove tasse ed imposte nel sistema tributario: ma tutto ciò è possibile? La Patrimoniale di cui si sente spesso parlare diventerà realtà o no? Scopriamolo insieme.

Patrimoniale: in autunno i cittadini dovranno pagare un nuovo tributo?

Definita Patrimoniale, l’imposta di cui si è sentito parlare numerose volte durante questi mesi risulta essere ancora un mistero. Affermare che la stessa non giungerà è impossibile così come affermare esattamente il contrario, infatti le forze politiche si stanno scontrando più e più volte in tal merito visto le opinioni contrastanti.

Trattandosi di un’ipotetica imposta, se la Patrimoniale dovesse entrare in funzione, questa andrebbe a colpire i redditi più alti d’Italia così da creare una riserva utile un caso di crisi e possibilmente da suddividere tra le famiglie o le persone più bisognose: un vero e proprio fondo, in poche parole.

Come già anticipato, tuttavia, i pareri in merito a tale tributo sono contrastanti: se da una parte il PD punta alla sua introduzione effettiva, dall’altra il Governo Conte ha più volte rassicurato i cittadini affermando che nessun nuovo tributo sarebbe stato introdotto nel sistema italiano. Il dubbio è però uno: in che modo l’Italia potrà provvedere a tutto se continuerà ad erogare bonus e a non aver un entrata maggiore?