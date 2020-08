Per Tim, Vodafone, Wind Tre e Iliad è ancora guerra contro Ho Mobile visto che l’operatore telefonico virtuale continua a proporre delle offerte telefoniche decisamente allettanti. L’operatore sta dando filo da torcere a tutti i suoi avversari con delle tariffe mirate ai consumatori che provengono da specifici gestori telefonici, ma quella che ha riscosso maggiore successo propone un costo mensile di soli 5,99 Euro.

Ho Mobile e le offerte telefoniche attualmente in commercio: ecco quali sono

L’operatore virtuale è molto richiesto perché riesce a garantire un servizio di qualità e a basso costo grazie all’appoggio delle infrastrutture di rete di Vodafone. I consumatori che possono attivare la tariffa telefonica in questione devono obbligatoriamente provenire da uno dei seguenti gestori: Iliad, Coop Voce, Digitel, Fastweb, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile (Pre 24/06/2019), NT Mobile, NV mobile, Noitel, Optima, Plintron, Rabona Mobile (Pre-24/03/19), Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, BT Italia, Withu, ENEGAN S.p.A. e Spusu Italia.

Come le numerose tariffe telefoniche in commercio è possibile usufruire del seguente bundle: minuti illimitati, SMS illimitati e 70GB di connessione internet. Un altro punto a suo favore riguarda i costi di attivazione e della scheda telefonica perché tutti i nuovi clienti che decidono di attivarla online non devono sostenere alcun costo per l’attivazione, ma solo 0,99 centesimi di Euro per la nuova SIM telefonica targata Ho Mobile.

Nella pagina apposita sul suo sito web ufficiale sono descritti tutti i dettagli della tariffa, eventuali costi per i vari servizi e eventuali costi di penale o disattivazione.