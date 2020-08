Gli Apple Glass continuano ad essere attesi e non sono pochi i brevetti che nelle ultime settimane hanno alimentato le aspettative nei confronti del device del colosso di Cupertino. Samsung sembra non voler restare con le mani in mano infatti un brevetto recentemente depositato in Corea del Sud dimostra il suo attuale impegno nella creazione dei Samsung Glass.

Samsung Glass: un brevetto riporta alcune informazioni sul design!

L’interesse nei confronti degli smartglass colpisce anche Samsung che ormai da diversi mesi procede con la registrazione di brevetti dai quali trapelano quelle che potrebbero essere le caratteristiche del device. Il documento più recente non menziona alcun tipo di funzione, anche se è possibile ipotizzare la presenza di quelle che sono le funzioni tipiche di uno smartphone. Sono riportate invece informazioni che, seppur sintetiche, consentono di conoscere quello che potrebbe essere il design del dispositivo.

Da quanto emerso, infatti, è possibile notare degli occhiali il cui spessore, pur non passando inosservato, appare funzionale alla disposizione di alcuni sensori situati nella parte sovrastante le lenti, nella quale è posta anche la fotocamera.

Non vi è alcun riferimento alle caratteristiche tecniche del device ma da quanto riportato nei brevetti precedenti sappiamo che le aste saranno funzionali all’accensione e allo spegnimento degli smartglass.

E’ palese la presenza di maggiori informazioni circa quelli che potrebbero essere i dettagli degli smartglass del colosso di Cupertino ma ciò non sembra determinare alcun primato nella presentazione del device. Samsung ed Apple, infatti, potrebbero procedere con il lancio dei loro rispettivi smartglass nel 2021.