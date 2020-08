Esselunga mette alle strette Unieuro con il lancio della campagna promozionale più in voga degli ultimi tempi, a cui all’interno troviamo però tantissimi prezzi bassi che possono aiutare gli utenti a risparmiare al massimo.

Gli sconti applicati direttamente da Esselunga possono essere un aspetto da tenere in considerazione, dal momento in cui la maggior parte di voi vuole mettere le mani su un nuovo dispositivo mobile, probabilmente con sistema operativo Android. La limitazione più grande da tenere in considerazione riguarda la disponibilità esclusiva nei punti vendita (non è quindi possibile acquistare sul sito ufficiale), nonché ovviamente la validità del volantino Esselunga solamente fino a oggi, 19 agosto 2020.

Volantino Esselunga: il risparmio è sempre dietro l’angolo

Il rapporto qualità/prezzo degli smartphone Android commercializzati con il volantino corrente potrebbe essere impari, poiché a conti fatti la spesa massima per un modello sarà di 249 euro, precisamente per uno a scelta tra Huawei Y5p, Samsung Galaxy A41 o Oppo A9 2020. Le prestazioni sono complessivamente interessanti, anche se non saranno mai al livello di un medio di gamma.

Coloro che invece vorranno avvicinarsi ad un terminale con sistema operativo iOS, troveranno soddisfazione nel mettere le mani sull’Apple iPhone 11, vero e proprio top di gamma degli ultimi tempi, in vendita finalmente a 799 euro nella versione con 128GB di memoria interna.

Tutte le offerte di Esselunga, che ricordiamo essere ormai pronte ed in scadenza nella giornata di oggi, sono riassunte direttamente nelle pagine che trovate elencate nel nostro articolo.