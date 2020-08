Tramite una immagine teaser pubblicata in rete sul noto social Weibo, il produttore cinese Realme ha reso noto che il prossimo 1 settembre ci sarà un evento di presentazione ufficiale. Durante questo evento verrà presentata una nuova serie di smartphone e i primi saranno i prossimi Realme X7 e Realme X7 Pro.

Realme pronta ad annunciare una nuova serie di smartphone

Dopo svariati device molto interessanti soprattutto per l’elevato rapporto tra qualità e prezzo, l’azienda cinese Realme si appresta ad annunciare una nuova serie di smartphone. Come già accennato, i primi di questa serie saranno i nuovi Realme X7 e Realme X7 Pro e sembra che apparterranno alla fascia medio-alta del mercato.

Nell’immagine teaser ufficiale, in particolare, l’azienda ha svelato qualche piccola informazione sulla variante Pro. Nello specifico, questo device sembra che sarà caratterizzato dalla presenza di un ampio display AMOLED con cornici molto sottili e sopratutto con un elevato refresh rate pari a 120 Hz. Questa sarà una novità per il produttore cinese, dato che fino ad ora ha portato sul mercato mobile smartphone con questo refresh rate ma con un display di tipo IPS LCD. Oltre a questo, non dovrebbe poi mancare il supporto alla connettività 5G. Per il momento, però, l’azienda non ha fornito ulteriori informazioni riguardanti soprattutto il processore che alimenterà questi nuovi dispositivi.

Attendiamo quindi ulteriori dettagli tecnici. Nel frattempo, vi ricordiamo che qualche giorno fa è stato annunciato il nuovo entry-level Realme C12. Quest’ultimo dispone di un displa con notch a goccia ed è alimentato dal processore MediaTek Helio G35.