Dark, Vis a Vis, La Casa di Carta: l'annuncio arriva dalla piattaforma

Dark, Vis a Vis, La Casa di Carta: tre sono i nomi più in voga del 2019/2020. Le serie tv che alcuni mesi fa, quando il virus è divenuto pandemia, ci hanno sostenuti in un periodo tanto difficile. Fortunatamente a farci compagnia c’erano loro, perché 4 mesi in casa sono stati molto duri per una popolazione frenetica come la nostra. Eppure ce l’abbiamo fatta. Con un po’ di pazienza e di buonsenso siamo riusciti a sopportare la quarantena con molta facilità (o quasi). Anche se il periodo del lockdown si è concluso però, non aspettiamo altro che l’uscita dei nuovi episodi. Ci sono novità? Scopriamolo insieme.

Dark, Vis a Vis, La Casa di Carta: le novità tanto attese

In vista delle novità, ci teniamo a dirvi che non vi stupiranno. Iniziamo da Dark, serie tv che tratta la storia di due bambini scomparsi in una foresta tedesca. La trama prosegue con la disperata ricerca dei giovani da parte delle famiglie, le quali si vedranno costrette a fare i conti col passato. Il creatore del capolavoro drammatico, thriller e fantascientifico dichiarò: “È ufficiale, stiamo lavorando sulla 3 stagione di Dark! Sarà il ciclo conclusivo di questo grande viaggio. Abbiamo sempre pensato a tre stagioni quando abbiamo creato Dark, e siamo felici di annunciare che le riprese della 3 e ultima stagione inizieranno tra quattro settimane. In questo modo potremo darvi il capitolo finale di Dark già nel corso del prossimo anno. Grazie a Netflix per la fiducia. Grazie a tutti i fan di Dark da tutto il mondo, siete fantastici e vi amiamo!”. Pertanto non ci resta che aspettare!

Di Vis a Vis non ci sono ancora grandi notizie. Possiamo però dirvi che la serie tv ha fatto il suo ritorno con uno speciale spin-off intitolato “Vis a Vis El Oasis” ed ha come protagoniste Zulema e Macarena.

Infine, parlando di La Casa di Carta, abbiamo buone notizie. La serie tv ha avviato le riprese lasciandosi addirittura sfuggire un piccolo dettaglio. Per la nuova stagione avremo a che fare con due nuovi attori: Miguel Angel Silvestre e Patrick Criado.

Il meglio deve ancora venire!