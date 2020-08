Sembrano ormai passati decisamente i tempi in cui era necessario stare davanti alla televisione ad un determinato orario per guardare il nostro film o telefilm preferito. Infatti ora con le varie piattaforme di streaming video abbiamo la possibilità di visionare tutto ciò che più ci aggrada dove e quando vogliamo. Tra queste abbiamo quella che spicca di più in assoluto, ossia Netflix. Il catalogo che possiamo trovare nel gigante dello streaming è davvero ampio e sembra non conoscere limiti. Le serie TV senza ombra di dubbio sono quelle che vanno per la maggiore, e tra quelle più viste in assoluto abbiamo Elite, Suburra, Riverdale e Black Mirror. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Elite, Riverdale, Black Mirror e Suburra: le nuove puntate in arrivo su Netflix

Per quanto riguarda la serie spagnola Elite, la quale parla delle vicende di alcuni adolescenti nella scuola superiore Las Encinas, sembra che dopo lo stop alle riprese dovuto al COVID-19, dovrebbe ritornare ufficialmente nel 2021 con la quarta stagione.

Stesso discorso vale per Riverdale: la serie americana ha riscosso davvero un ampio successo e molti la stanno aspettando con ansia. Dunque, anche in questo caso, la serie dovrebbe tornare ufficialmente sul piccolo schermo con la nuova season nel 2021.

Discorso differente per quanto concerne Black Mirror. La serie infatti potrebbe non ritornare più sulla piattaforma streaming: a quanto pare, l’autore della serie si sta concentrando su altre situazioni artistiche, per questo la serie è stata messa da parte. Non è ancora chiaro se questa sarà una posticipazione o una cancellazione della serie. Staremo a vedere.

Infine concludiamo con la serie italiana più chiacchierata in assoluto: Suburra. La serie crime ha riscosso un successo che va ben oltre i confini dell’Italia e molti stanno aspettando che ritorni su Netflix. Le riprese sono ripartite ufficialmente dopo l’emergenza Coronavirus.