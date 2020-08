Waze, una delle più scaricate applicazioni di social navigation, si è recentemente aggiornata con l’introduzione di una novità decisamente importante, l’avviso di attraversamento ferroviario (comunemente definito come “passaggio a livello”) direttamente nelle mappe.

In seguito al significativo ritorno sulle strade degli oltre 140 milioni di utenti in tutto il mondo che, quotidianamente, utilizzano Waze come applicazione principale per la navigazione, l’azienda, che da sempre mette al primo posto la sicurezza dei conducenti, ha deciso di introdurre la notifica che li mette in guardia sui potenziali rischi associati al transito in prossimità dei passaggi a livello.

Waze: ecco perché è stata aggiunta la notifica

La nuova feature è stata introdotta a causa delle raccomandazioni del Senato degli Stati Uniti e della National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) verso tutte le piattaforme di navigazione basate su applicazioni, in questo modo possono contribuire a loro volta nell’estremo tentativo di ridurre il numero di conducenti coinvolti in incidenti in prossimità di un passaggio a livello.

L’aggiornamento non sarà automatico, come al solito gli utenti dovranno scaricare l’update da Play Store o App Store, dipendentemente che il loro sistema operativo sia Android o iOS. Il sistema invierà una notifica (o banner popup) all’app nel momento in cui si transiterà nei pressi del passaggio a livello in qualsiasi nazione del mondo (ovviamente Italia inclusa), invitando alla massima cautela.

Dani Simons, Head of Public Sector Partnerships di Waze, sostiene che la “funzione ‘Passaggio a Livello’ è il risultato di una collaborazione intersettoriale e interindustriale, sia all’interno dell’azienda che proprio grazie alla community, come conseguenza della mappatura di tutti gli incroci nel mondo”.