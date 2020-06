Waze è sicuramente una delle app di navigazione più popolari, e dietro la quale si cela una delle più grandi Community di automobilisti di tutto il mondo, che collaborano insieme per rendere i propri viaggi più veloci, sicuri e piacevoli. Waze, per esempio, offre diversi strumenti per pianificare in anticipo un viaggio, stabilendo l’orario perfetto per partire, informando sul costo di pedaggi e del carburante, o ancora ricordando dove si ha parcheggiato l’auto.

E’ anche possibile segnalare in tempo reale eventuali pericoli presenti lungo la strada come ostacoli, lavori in corso, veicoli fermi, buche e pericoli meteorologici, come nebbia, grandine o strada innevata. Un altro elemento distintivo di Waze sono i cosiddetti Moods, l’alter-ego virtuale che rappresenta l’umore dell’automobilista e mediante il quale gli altri utenti della strada potranno capire qual è lo stato d’animo di un utente nelle vicinanze.

Ebbene, l’ultimo aggiornamento di Waze ha introdotto una nuova serie di Moods ed una tavolozza di colori per poter personalizzare il proprio Mood ed esprimere al meglio le proprie emozioni e la propria personalità.

Waze si rinnova con un nuovo logo e nuovi Moods

Nello specifico, sono stati introdotti trenta nuovi Moods tra cui Green, Scettico, Mal d’auto, Zen e Robot ed in futuro ce ne saranno molti altri. Oltre ciò, Waze ha rinnovato il proprio logo e ha dato una rinfrescata alla propria interfaccia, aggiungendo nuove icone e rivisitandone, in generale, il design.

Per selezionare un nuovo Mood basta aggiornare la propria app all’ultima versione disponibile e seguire tre semplici passaggi: dal Menu, clicca su username per accedere a Il mio Waze, poi tap su Il mio umore ed ecco apparire l’elenco di tutti i Mood tra cui scegliere. Waze è disponibile gratuitamente negli store iOS e Android.