After Life, Sex Education e Peaky Blinders: tre delle migliori serie tv presenti sulla piattaforma americana streaming stanno per tornare a tenerci compagnia. Anche se la quarantena è giunta al termine e i mille impegni sono tornati quelli di sempre, guardare una serie televisiva o un film sul colosso non guasta mai. Quest’ultimo inoltre non ospita un solo genere: “regala” infatti horror, drammatici, commedie, demenziali e addirittura cartoni animati. Pertanto non vi è alcun rischio di non trovare una serie che rispetti i propri gusti personali. Intanto vediamo cosa lancerà la piattaforma tra non molto.

After Life, Sex Education e Peaky Blinders: non manca molto alle nuove puntate

Partiamo subito da After Life, la serie televisiva avente come protagonista Tony, un uomo distrutto dalla morte della moglie. Egli infatti, dopo il triste evento causato da un cancro, cade in depressione e per sfuggire ai pensieri ossessivi suicidi decide di cambiare completamente atteggiamento, iniziando ad agire secondo il proprio volere. Ma ciò metterà a dura prova i suoi rapporti umani, difatti le persone più care all’uomo tenteranno di renderlo nuovamente una persona migliore. La serie tv ha riscontrato un ottimo successo tanto da garantire l’arrivo di una terza stagione. Ciononostante dovremo ancora aspettare perché le riprese non sono ancora iniziate.

La questione cambia invece se si parla di Peaky Blinders. La serie tv che descrive la vita di un gruppo di criminali, è già attiva per realizzare le nuove puntate che andranno in seguito in onda su Netflix. Ancora non è chiaro se il suo arrivo avverrà la fine di quest’anno o nei primi mesi del 2021.

Infine Sex Education, la quale è ancora in attesa di novità, ci farà attendere più del previsto per via del COVID-19.

Non ci resta che aspettare!