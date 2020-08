Xiaomi sta per festeggiare il suo decimo compleanno e per l’occasione sembra aver intenzione di presentare numerosi dispositivi. Gli smartphone in arrivo saranno diversi ma tra questi merita particolare attenzione lo Xiaomi Mi 10 Ultra. Protagonista di numerose indiscrezioni, lo smartphone in questione sembra poter stupire tutti gli utenti per alcuni particolari dettagli che lo caratterizzeranno. Ad attirare l’attenzione sarà sicuramente la fotocamera rivoluzionaria di cui sarà dotato.

Xiaomi Mi 10 Ultra: la fotocamera rivoluzionaria stupirà tutti!

Punto forte del nuovo dispositivo di casa Xiaomi sembra essere la fotocamera. Una particolare caratteristica potrebbe infatti rendere lo smartphone decisamente rivoluzionario. Si fa riferimento a quanto trapelato dalle varie indiscrezioni e quindi alla possibilità di assistere alla presentazione del primo dispositivo dotato di una fotocamera frontale posta sotto il display. Sul retro, invece, potrebbero essere presenti quattro sensori differenti, tra i quali: un sensore principale da 108 Megapixel, un grandangolare e un obiettivo che potrebbe vantare uno zoom di ben 120 Megapixel. Sappiamo inoltre che il nuovo Xiaomi Mi 10 Ultra potrebbe vantare una batteria da 4.500 mAh e un display AMOLED Full HD+.

Al momento non è nota la data di commercializzazione del dispositivo ma l’azienda pare aver confermato il lancio nel mercato europeo. Anche il costo del nuovo smartphone è ancora ignoto. Si presume che in Europa possa ammontare a circa 1000 euro ma l’informazione non è ancora certa. Sarà necessario attendere l’11 agosto per assistere alla presentazione ufficiale dello smartphone e dei vari dispositivi Xiaomi così da poter ottenere conferme e conoscere le ulteriori caratteristiche dello smartphone.