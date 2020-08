In rete sono apparse alcune voci riguardo il prossimo device Xiaomi; sembra che lo smartphone sarà una versione super premium di Mi 10 e Mi 10 Pro di fascia alta e ora le notizie rilasciate dalla società stessa rendono queste voci più probabili.

Xiaomi ha annunciato che ospiterà un evento l’11 agosto per celebrare i suoi 10 anni di rilascio di smartphone. La compagnia ha inoltre affermato che durante l’evento verrà lanciato un nuovo telefono di fascia alta. Xiaomi non ha parlato ancora del nuovo smartphone, ma supponiamo tramite alcune voci apparse in rete che sarà il Mi 10 Pro Plus.

Xiaomi Mi 10 Pro Plus forse in arrivo l’11 agosto ?

La serie Xiaomi Mi 10 sono stati i primi veri telefoni premium dell’azienda, poiché la società ha sempre rilasciato device di fascia media. Nel 2020, però, alcune aziende hanno pubblicato quelli che chiameremo telefoni “ super premium”. Questi includono Huawei P40 Pro Plus e Samsung Galaxy S20 Ultra.

Quindi potrebbe essere che Xiaomi stia preparando un nuovo telefono di fascia alta per competere con questi dispositivi – e il fatto che abbia annunciato il suo evento poche ore prima del previsto lancio del Samsung Galaxy Note 20 potrebbe suggerire che Xiaomi sta sfidando la società.

L’evento sembra essere un lancio solo per la Cina, ma dato che la società tende a lanciare i suoi prodotti in Cina per poi portarli nel resto del mondo qualche mese dopo, potremmo vedere questo nuovo telefono altrove entro la fine dell’anno. Speriamo che la società rilasci ulteriori informazioni sui suoi prossimi device durante l’evento.