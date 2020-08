Possiamo finalmente annunciarvi ufficialmente che lo smartphone LG G7 ha ricevuto l’aggiornamento Android 10. Il nuovo firmware è in distribuzione in Italia in queste ore e porta con sé le patch di sicurezza per il mese di luglio.

Il pacchetto, dal peso di circa 1.6 GB, è arrivato con un po’ in ritardo rispetto all’aggiornamento dello scorso anno, ma rappresenta il secondo upgrade dell’OS per uno smartphone lanciato da LG all’inizio dell’estate del 2018. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

LG G7 ha finalmente ricevuto l’aggiornamento ad Android 10

LG ha ufficialmente comunicato il rilascio dell’aggiornamento attualmente disponibile per le varianti no brand e Vodafone. La nuova interfaccia UX 9.0 porta con sè parecchie novità, tra cui Nuove gesture per tornare alla Home, alla schermata precedente e alla lista delle app usate di recente, la Modalità Notte attiva e ottimizzazione dei contenuti quando c’è poca luce.

Le novità continuano con la Modalità Desktop per collegare lo smartphone a un monitor o a una TV tramite adattatore HDMI e accedere alle app attraverso il mouse e la tastiera Bluetooth, una nuova funzione Benessere Digitale per avere il controllo del tempo da dedicare allo smartphone, limitandolo se necessario, e favorendo un uso maggiormente consapevole del dispositivo.

Infine anche l’Interfaccia della fotocamera è stata rinnovata, ora è più semplice e intuitiva e consente di usare le gesture per passare da una funzione all’altra ed è stato inserito anche un nuovo pop-up Window che permette di ridurre in finestra le app per gestire meglio il multitasking. Per aggiornare il vostro dispositivo recatevi nelle impostazioni del vostro LG G7.