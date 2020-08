Iliad ha ancora grande presa sul pubblico grazie alla sua speciale offerta chiamata Giga 50. Sono ancora molti gli utenti che quotidianamente scelgono questa tariffa che al costo di 7,99 euro garantisce ogni trenta giorni consumi illimitati per chiamate ed SMS più 50 Giga per navigare in internet.

Iliad, il lancio del 5G è imminente: ecco le date per il roll out definitivo

Sino a questo momento, la strategia di Iliad è stata focalizzata sulla presenza di promozioni low cost per la telefonia mobile. Da qui al futuro, però, l’operatore sarà impegnato anche per elargire una serie di servizi aggiuntivi. Tra questi, in primo piano c’è ovviamente il 5G.

L’estate sarà una stagione di lavoro per i tecnici di Iliad che dovranno rendere operative al più presto le infrastrutture utili al lancio del 5G. Nonostante l’emergenza sanitaria degli ultimi mesi, la tabella di marcia continua ad essere rispettata.

In base alla celerità dei lavori alla infrastrutture è possibile ipotizzare un tempo di lancio per il 5G. Nella migliore delle ipotesi, la tecnologia delle reti internet di nuova generazione sarà disponibile già entro dicembre 2020. Qualora i lavori dovessero prolungarsi, invece, è dato per certo il lancio del 5G entro i primi mesi del 2021.

Ovviamente in una prima fase solo alcuni clienti potranno beneficiare di questa tecnologia, in attesa della copertura omogenea del suolo nazionale. Iliad garantirà il 5G dapprima nelle città capoluogo con maggiore densità abitativa. Entro il 2022, comunque, le nuove linee internet ad alta velocità saranno una realtà collaudata in tantissimi centri italiani.