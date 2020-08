Elite, Riverdale, Black Mirror e Suburra: in arrivo notizie positive?

Questa volta la famosa piattaforma americana Netflix ha in serbo delle ottime novità per i suoi fan sfegatati. Quali tra le serie tv presenti da anni sul colosso che offre divertimento, rabbia, tristezza, malinconia e paura in versione streaming, torneranno a colpire milioni di telespettatori? Vediamo coinvolte Elite, Riverdale, Black Mirror e Suburra. Ma la vita non è sempre tutta rose e fiori, ecco quindi svelata quale tra queste successioni di episodi non si rinnoverà.

Elite, Riverdale, Black Mirror e Suburra: non tutte riservano una notizia positiva per i telespettatori

Iniziamo dalla notizia peggiore, così da “addolcire la pillola” con le novità più interessanti. Black Mirror non tornerà. Sì, proprio così. La serie tv che ha in passato affrontato la tematica dell’invadenza tecnologica sull’essere umano non ha intenzione di ripartire. Black Mirror è una serie televisiva britannica, realizzata da Charlie Brooker per Endemol. Trattasi di una serie antologica (ovvero gli scenari e i personaggi sono diversi per ogni puntata) incentrata sulla tecnologia. Proprio per tale ragione la serie prende questo nome, ovvero schermo nero, nonché lo schermo spento di qualsiasi dispositivo.

Ed ecco invece le buone notizie: stiamo parlando di Elite e Riverdale. Entrambe affrontano i problemi moderni degli adolescenti, la differenza però sta nel fatto che la trama è arricchita da omicidi e casi da scoprire. Entrambe le serie tv dovrebbero tornare entro il 2021.

In conclusione, per non lasciarvi con l’amaro in bocca, vi confermiamo il ritorno della serie tv Suburra. Quando? Questo dobbiamo ancora scoprirlo. Possiamo però dirvi che le riprese dell’ultima stagione sono già attive, dunque non resta che aspettare il suo imminente arrivo!