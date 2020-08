La proposta mensile di Netflix è molto ghiotta e oscilla tra film e serie TV in streaming che riscuotono un notevole successo. In questo articolo avremo modo di parlare delle ultime novità concernenti tre serie tutte britanniche, ossia After Life, Sex Education e Peaky Blinders. Le suddette hanno avuto davvero un ottimo successo e il pubblico non vede l’ora di poter assistere alle nuove stagioni. Quindi, scopriamo di seguito quali sono le ultime novità.

After Life, Sex Education e Peaky Blinders, ecco tutte le novità sui prossimi episodi

Cominciamo la carrellata di novità parlando di After Life. La serie britannica è scritta e interpretata da Ricky Gervais uno dei più popolari stand up comedian dell’epoca recente. La serie ha proposto fino ad ora due stagioni che hanno riscosso davvero un ottimo successo. Proprio per questo motivo è ancora presto per sapere quali saranno gli sviluppi riguardo la terza stagione, ma il suo rinnovo è già ufficialmente avvenuto. Molto probabilmente, non verrà visionata prima della metà del 2021.

Parliamo ora di Sex Education. La serie parlando di Otis, un ragazzo adolescente figlio di una scrittrice e terapista sessuale popolare nella sua nazione. Per una serie di motivi, il giovane si troverà a svolgere il lavoro di terapista con i suoi amici di scuola. Due stagioni all’attivo, di cui una uscita proprio nel 2020. Tutto fa intendere che ci sarà anche una terza stagione, tuttavia non è ancora chiaro quale sarà la data di uscita. Staremo a vedere.

Concludiamo invece con la serie TV più attesa in assoluto da tutti: Peaky Blinders. La serie crime britannica è ambientata negli anni 30 e parla delle vicende dell’omonima gang criminale di cui è a capo Tommy Shelby. La serie, dato il suo grande successo, si è spinta per ben 5 stagioni. A quanto pare però, sono state confermate altre due stagioni, infatti la sesta sembra essere già in produzione.