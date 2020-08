Acquistare un nuovo veicolo la maggior parte delle volta comporta la rottamazione del vecchio veicolo, ma fortunatamente il Governo ha deciso di introdurre un nuovo bonus per far ripartire l’economia con il piede giusto dopo questo lungo e difficile periodo causato dall’inaspettato del Coronavirus. I consumatori che stanno pensando all’acquisto di una nuova auto potrebbero sfruttare l’occasione del bonus per risparmiare notevolmente sull’eventuale acquisto. Eccovi descritto come richiederlo e svelato tutti i dettagli a riguardo perché varia secondo l’acquisto.

Rottamazione auto: ecco come richiedere il bonus e tutti i dettagli a riguardo

Come appena descritto, il bonus varia secondo la preferenza d’acquisto dei richiedenti. Difatti, per coloro interessati all’acquisto di una nuova e innovativa vettura elettrica con emissioni comprese tra i 0 e i 20g/km, i consumatori interessati possono richiedere il bonus fino a 10.000,00 Euro con rottamazione compresa altrimenti possono richiedere un bonus fino a 6.000,00 Euro senza rottamazione.

Il bonus può essere richiesto anche dai consumatori interessati all’acquisto di veicoli ibride o ibride plugin con emissioni comprese tra i 21 e i 60 g/km. In questo caso i richiedenti possono ottenere fino a 6500,00 Euro con rottamazione oppure fino a 3500,00 Euro senza rottamazione.

Fortunatamente non è ancora finita qui perché il bonus può essere richiesto anche dai cittadini interessati all’acquisto di un veicolo a combustione Euro 6 con una soglia massima di 40.000,00 Euro, Iva esclusa ed emissione massime bloccate a 110 g/km. In questo caso può essere richiesto il bonus con soglia minima, ma pur sempre bonus. I richiedenti possono ottenere il bonus di 1500,00 Euro erogato dallo stato e 2.000,00 Euro erogati dal concessionario in caso di rottamazione. Altrimenti, senza rottamazione, sono erogati dallo stato solo 750,00 Euro e 1000,00 Euro dal concessionario.