Il noto store online e-commerce Amazon ha da poco lanciato una nuova interessantissima iniziativa per dare il suo contributo nella lotta contro il Coronavirus. Nello specifico, lo store e-commerce ha da poco reso disponibile un nuovo store dedicato alla vendita di mascherine.

Amazon apre il suo nuovo store di mascherine

In questi ultimi mesi abbiamo visto il diffondersi di numerosi store di terze parti su Amazon dove era possibile acquistare delle mascherine. Con lo svilupparsi della pandemia del Coronavirus, infatti, questi strumenti si sono resi necessari e molto spesso indispensabili per contenere i contagi di questo virus.

Il noto store online Amazon, dal canto suo, ha da poco lanciato una nuova iniziativa. Come già accennato, da poche ore è disponibile un nuovo store dedicato all’acquisto di mascherine. All’interno di questo store si potrà scegliere tra tre tipologie diverse. Ci sono le mascherine in tessuto riutilizzabili, le mascherine per uso generico monouso e le mascherine per uso medico certificate. Al tempo stesso è poi possibile scegliere fra diverse confezioni. Sono presenti le confezioni piccole (che contengono meno di 10 mascherine), le confezioni medie (con numero compreso tra 10 e 50 mascherine) e le confezioni grandi (con un numero superiore alle 50 mascherine).

Una delle cose più interessanti di questo nuovo store di Amazon sono, in particolare, i prezzi di vendita di questi prodotti. Ad esempio, una confezione di 50 mascherine mediche a tre strati sono proposte ad un prezzo di 19,99 euro e questo significa che il prezzo di una singola mascherina è molto ridotto (pari a circa 0,40€).