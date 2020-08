TIM ha una storia di alti e bassi nel mondo delle tariffe e dei servizi. Negli anni ha cercato di mantenere sempre un alto profilo nei confronti dei clienti che non possono fare a meno di valutare anche low-cost concorrenti come quello di Iliad. Con il mese di Agosto apre le danze per offerte a basso costo che stanno attirando a sé un sempre maggior numero di utenti. Il meglio del mercato telefonico è già qui con la Student Edition indirizzata ai più giovani.

TIM Student Edition

Se hai fino a 25 anni puoi ottenere il lasciapassare per l’attivazione di TIM Student Edition. La tariffa è pensata per coniugare al meglio multimedialità ed esigenze digitali con un mix ben studiato di:

minuti illimitati senza scatto in Italia ed UE verso fissi e mobili

senza scatto in Italia ed UE verso fissi e mobili SMS infiniti verso tutti i numeri di rete mobile interni ed esterni in Italia ed Eurooa

verso tutti i numeri di rete mobile interni ed esterni in Italia ed Eurooa 40 Giga di traffico dati 4G LTE con hostpost incluso per la condivisione di Internet

Questo è il profilo base della promozione che aggiunge anche Giga Illimitati da usare per streaming, musica, chat e social network. Per ben 3 mesi il traffico per lo streaming video HD è incluso senza costi aggiuntivi.

Sotto il profilo economico si parla di una tariffa che richiede al cliente un costo fisso di 9,99 euro al mese. L’unico modo per avere la promo completa passa per l’uso di TIM Ricarica Automatica, il servizio che prevede la domiciliazione del conto su carta di credito. In caso contrario si può ancora usare il sistema di ricarica tradizionale con credito residuo ma il monte dati scende a soli 20 Giga al mese.