Unieuro sorprende le dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica con una campagna promozionale, chiamata Fuoritutto, davvero invitante nonché alla portata di ogni consumatore.

L’accesso risulta essere infatti possibile sia nei punti vendita che direttamente sul sito ufficiale del rivenditore di elettronica; coloro che decideranno di acquistare da casa, è importante ricordarlo, lo potranno fare ricevendo la merce a domicilio a costo zero, previo un ordine superiore ai 49 euro (è presente anche un extra sconto del 5% su tutto il catalogo, applicato solamente nel carrello).

Volantino Unieuro: il Fuoritutto è sempre all’avanguardia

Gli smartphone in promozione sono sicuramente interessanti, tra i migliori troviamo Samsung Galaxy A51 a 289 euro, Apple iPhone 11 a 799 euro, Motorola One Macro a 149 euro, Xiaomi Redmi Note 9 a 199 euro, Huawei P40 Lite a 249 euro, Motorola One Fusion+ a 259 euro, Samsung Galaxy S20+ a 779 euro, Oppo Reno 2 a 349 euro, Huawei P30 Pro a 569 euro, Oppo A52 a 169 euro, Realme 6 Pro a 299 euro, LG K51s a 179 euro, Motorola Moto E6 Play a 99 euro, Oppo A91 a 279 euro, Wiko View 4 Lite a 119 euro e LG Velvet a 549 euro.

L’intenzione di Unieuro, come avete potuto personalmente notare, è quella di spaziare tra tutte le categorie merceologiche, e sopratutto le fasce di prezzo del settore della telefonia mobile. In tal modo ogni singolo utente potrà ritenersi soddisfatti del risultato raggiunto, per maggiori informazioni, tuttavia, dovete collegarvi direttamente al sito ufficiale dell’azienda.