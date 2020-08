Come la vedreste una tariffa Iliad Casa? Non sarebbe una cattiva idea, vero? Il gestore francese approdato in Italia soltanto un biennio fa ci sta pensando sul serio. A questa applicherà con rigore la regole del “per sempre” che ha segnato la rivoluzione low-cost del mercato telefonico.

Non siamo ancora nelle condizioni di parlare di tariffe eppure tutto lascia pensare che si possano seguire le direttive tecniche volute con la Giga 50 in uso da milioni di utenti. Lo spauracchio si avvicina per TIM, Vodafone e WindTre che fino a questo momento hanno dettato legge nel contesto della telefonia fissa. Ecco le ultime novità.

Iliad pensa anche al telefono fisso: insieme al 5G potrebbero arrivare le prime offerte in Fibra Ottica

Mentre tutta l’attenzione pubblica si concentra sui minuti illimitati con SMS infiniti e 50 Giga di traffico 4G Plus a 7,99 euro al mese della Giga 50 l’interesse si ripartisce anche nel campo della Fibra Ottica Iliad. Non c’è nulla di ufficiale o da attivare al momento ma recenti voci annunciano un trionfale arrivo delle prime offerte da usare in casa.

Il provider pare possa entrare nel mondo dei servizi residenziali in concomitanza della finalizzazione della sua esclusiva rete 5G. Un chiaro e netto anticipo rispetto a quanto indicato nei mesi precedenti quando si era parlato addirittura del 2024. Se tutto andrà secondo i piani il gestore francese potrebbe immettersi nel circuito della telefonia fissa nel 2021.

Avremo sicuramente modo di tornare sull’argomento in vista di un provvidenziale intervento chiarificatore dell’Amministratore Delegato della compagnia Benedetto Levi che con caparbietà e disinvoltura si è imposto contro i colossi del mondo telefonico con offerte e servizi davvero eccellenti e trasparenti.