È avvenuto il 21 luglio di quest’anno, il primo lancio in assoluto di uno smartphone in AR, a livello mondiale. A realizzarlo, è stata l’azienda OnePlus, che ha deciso di presentare in questo modo il nuovo smartphone di fascia media chiamato OnePlus Nord. Grazie a questa originale presentazione e a tutte le caratteristiche presenti nel device, considerando il suo prezzo, si sta parlando molto del momento in cui verrà messo in vendita. Finalmente quel momento è arrivato.

OnePlus Nord, in vendita a partire da adesso

A partire dalle ore 10:00 del 4 luglio 2020 (proprio in questo momento), OnePlus Nord è finalmente disponibile alla vendita, cliccando questo link e su Amazon Italia. Sono stati addirittura tre, i turni per i pre ordini avvenuti in questi giorni.

Snapdragon™ 765G 5G di Qualcomm®, è il processore con il quale lo smartphone è alimentato. Si promette di garantire un’esperienza fluida a tutti coloro che utilizzeranno, oltre che un uso sempre più versato sul nuovissimo standard di rete 5G.

La fotocamera presenta moltissime similitudini con quella dello OnePlus 8, incluso il sensore Sony IMX586 da 48 MP. Altre dotato di una selfie camera da 32 MP e da una ultra-wide selfie camera da 8 MP. Stanzialmente pensato per garantire delle ottime fotografie e una buona stabilità nei video.

Il display Fluid AMOLED da 6,44 pollici, ha un refresh rate a ben 90 Hz. Esattamente come tutti i suoi prodotti di punta, questo smartphone supporta la Warp Charge 30T, grado di ricaricare la batteria al 70% in soli 30 minuti. Inoltre, la velocità di ricarica non verrà diminuita nemmeno durante l’utilizzo dello smartphone stesso.

Come abbiamo detto, OnePlus Nord è disponibile a partire da adesso, in due versioni diverse: