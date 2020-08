Huawei: la lista completa, gli smartphone ricevono EMUI 10.1 ed EMUI 11

Huawei sta attraversando un periodo di transizione, all’interno del quale le problematiche non sono di certo poche. Molti utenti hanno segnalato la loro volontà di cambiare brand, vista l’impossibilità di avere i servizi Google e quindi anche il Play Store. Tutto ciò sta diventando davvero difficile da gestire, anche se l’azienda starebbe pensando ad un sistema operativo autonomo con relativo Store.

Nel frattempo per ottemperare a tutte queste problematiche, Huawei avrebbe pensato alle nuove interfacce. Una delle dimostrazioni sarebbe proprio l’arrivo della EMUI 10.1, la quale porterà diverse novità che in tanti già conoscono. Ecco ad esempio animazione per le impronte digitali, Always On Display: (Colorato), Multi-finestra, Pannello di controllo multi-dispositivo e tanto altro. Intanto si susseguono tantissimo indiscrezioni in merito alla lista di smartphone che riceveranno la prossima EMUI 11. Per questo abbiamo provveduto a stilare entrambe le liste proprio qui in basso.

Huawei: ecco tutti i dispositivi che riceveranno le prossime interfacce in una lista

EMUI 10.1

Huawei P30,

Huawei P30 Pro,

Huawei Mate 20,

Huawei Mate 20 Pro,

Porsche Design Huawei Mate 20 RS,

Huawei Mate 20 X (connessione 4G),

Huawei Mate 20 X (connessione 5G),

Huawei nova 5T,

Huawei Mate Xs,

Huawei P40 lite,

Huawei nova 7i,

Huawei Mate 30,

Huawei Mate 30 Pro,

Huawei Mate 30 Pro 5G,

Huawei MatePad Pro,

Huawei MediaPad M6 da 10.8 pollici.

EMUI 11