CoopVoce contro Kena: arriva la nuova ChiamaTutti che costa 9 euro

CoopVoce ha attraversato un periodo non tanto florido durante i suoi primi anni di vita. Gli utenti non hanno mai voluto sottoscrivere una delle sue offerte visti i contenuti troppo esigui. I prezzi risultavano già in linea con gli standard attuali, anche se proprio minuti, SMS e giga non convincevano per nulla il pubblico.

In seguito però il gestore virtuale è riuscito ad elaborare una nuova strategia, la quale anche attualmente verte su un connubio perfetto tra contenuti e costi mensili. CoopVoce è dunque riuscito a diventare uno dei migliori provider in assoluto anche per quanto concerne l’affidabilità. Le sue offerte non solo offrono il massimo, ma anche grande solidità. Nessuno infatti si è mai ritrovato di fronte ad una brutta sorpresa dopo aver sottoscritto una promo di questa casa telefonica.

CoopVoce: la nuova ChiamaTutti TOP 20 include al suo interno il meglio con minuti, SMS e giga

CoopVoce ha dimostrato di poter tenere in mano il pallino del gioco per quanto concerne la telefonia mobile soprattutto in ambito virtuale.

Le sue promo della linea ChiamaTutti sono state ancora aggiornate con un’aggiunta importante: la nuova TOP 20. Questa soluzione risulta una delle più interessanti del panorama virtuale, visto che include tutto per un prezzo molto accessibile. Stiamo parlando infatti di minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori, 1000 SMS verso tutti e 20 giga in 4G per navigare sul web. Il prezzo mensile corrisponde a soli 9 euro al mese che gli utenti pagheranno per sempre. La promo è dedicata anche a chi è già cliente dell’azienda.