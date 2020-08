Durante il periodo di Lockdown, Netflix si è trasformato in un vero e proprio rifugio di salvataggio per milioni di persone in tutto il pianeta. Come c’era da aspettarsi, infatti, il colosso Americano ha registrato un boom degli ascolti clamoroso che, di fatto, ha permesso a quest’ultimo di rilanciare alcune delle serie TV rimaste in disparte negli ultimi mesi. Fra i titoli che hanno riscosso maggiormente successo negli ultimi mesi, quindi, troviamo anche Elite, Riverdale e Black Mirror. Scopriamo di seguito maggiori dettagli sulle novità che ci attendono.

Elite, Riverdale e Black Mirror: ecco quando potrebbero tornare sulla piattaforma Netflix

Come possiamo facilmente immaginare, visto il recente periodo di crisi mondiale, affermare con certezza quando i seguenti titoli torneranno su Netflix è abbastanza azzardato. Ciononostante, però, sul web cominciano ad apparire, nei principali forum, alcuni leaks e spoiler in merito.

Per quanto riguarda le serie televisive Elite e Riverdale, a quanto pare queste ultime torneranno prima del previsto. Secondo le indiscrezioni, infatti, le riprese per le prossime season riprenderanno a breve. Ciò significa, quindi, che Netflix potrebbe pubblicare i nuovi episodi nei primi mesi del prossimo anno. Secondo i produttori, inoltre, le nuove puntate lasceranno a bocca aperta tutti gli utenti.

Concludiamo con Black Mirror e, in particolare, con l’ipotetico rilascio della sesta stagione. Purtroppo, stando a quanto affermato recentemente online, la prossima season potrebbe arrivare molto tardi o, addirittura, non arrivare mai. La produzione, infatti, si trova attualmente in una fase di stallo da cui non riesce ad uscire. Ciononostante, però, non è ancora detta l’ultima parola: i fan della serie, infatti, potrebbero ricevere presto delle buone notizie.