Plex è uno dei più noti servizi televisivi gratuiti in streaming che di recente è stato menzionato dopo un lungo post pubblicato all’interno del suo sito ufficiale, dove è impossibile non notare la presenza di 80 canali Gratis che si vanno ad aggiungere a quelli già resi disponibili a partire da Dicembre anche in Italia. Ecco che cosa ha riportato all’interno del suo portale ufficiale di cui alla fonte.

Plex aggiunge nuovi canali in streaming gratuiti

La piattaforma sottolinea che si tratterà di canali visibili in oltre 200 Paesi in cui l’applicazione è stata resa disponibile. Con questa scelta amplia quindi la platea di contenuti a più fasce di utenti. Spicca in primo piano il canale Reuters, una sorta di rivisitazione di Sky TG 24 il cui impegno si riconduce alla trasmissione in tempo reale di notizie per 24 ore al giorno. Ottimo per rimanere sempre aggiornati sui fatti dal mondo.

Importante anche Toon Goggles, canale espressamente dedicato ai più piccoli attraverso cui godere della migliore animazione in puro stile Disney+. Per gli amanti della competizione agonistica si segnala Sports Network con notizie in tempo reale dal mondo dello Sport. Su tale scia si orienta anche IGN TV dedicato esclusivamente agli eSports.

Questo è soltanto uno stralcio della lista completa dei canali disponibili che è stata pubblicata integralmente a questo indirizzo che rimanda al blog ufficiale della società di servizi on demand. Vi diciamo fin da subito che la maggior parte dei contenuti sono fruibili in lingua inglese. Ad ogni modo, come già detto, è tutto gratuito ed accessibile in modalità piattaforma sia da PC che da smartphone, tablet e Smart TV. Buona visione.