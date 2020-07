Iliad è ormai un mondo a parte che consente a tutti di avere un gran risparmio sul proprio smartphone e su tutto ciò che ne comporta il suo utilizzo. Passando a questo gestore molti utenti hanno ravvisato tanti benefici, soprattutto in termini di quantità dei contenuti. Il gestore infatti ha fin dall’inizio mostrato grande attitudine a soddisfare le richieste degli utenti, concedendo loro prezzi fuori dal comune e soprattutto una qualità che in molti non si aspettavano.

I dubbi erano proprio questi: i disfattisti credevano che Iliad fosse un altro fuoco di paglia, mentre quei pochi che ci hanno creduto hanno vestito dunque il ruolo di apripista verso un successo che sembrava per nulla annunciato. Le migliori offerte sono ancora disponibili sul sito ufficiale, mentre l’azienda pensa addirittura ad installare una rete in fibra per reti fisse.

Iliad tra passato e futuro: si pensa alla fibra mentre le due offerte fino a 50 giga sono ancora disponibili

Sul sito ufficiale di Iliad ci sono ancora le due offerte Giga 50 e Solo Voce. Queste includono al loro interno il meglio anche se in maniera differente. La prima mette a disposizione, come la seconda, minuti ed SMS senza limiti ma aggiungendo 50 giga di traffico dati in 4G. I prezzi sono ancora disponibili per 7,99 e 4,99 € al mese per sempre.

La notizia che proviene proprio dal 27 luglio fa puoi capire che Iliad ha intenzione di lavorare su una rete fissa. Questa ovviamente si svilupperà sulla tecnologia in fibra. Proprio per questo il colosso sta cercando una figura che si dedichi allo sviluppo di questa nuova avventura. L’accordo con Open Fiber sta dunque dando i suoi frutti.