TIM rivolge la sua attenzione ai giovani premiandoli con super offerte che costano davvero pochissimo. Anche per il mese di Agosto 2020 le opzioni Young continuano a proporre il meglio del mercato telefonico mobile. Ecco quanto si può ottenere con il low-cost dello storico operatore italiano.

Promo TIM vantaggiose per i giovani

La proposta per gli under 25 più gettonata del momento si chiama Student Edition. Come il nome stesso suggerisce è per utenti che frequentano ancora scuole ed università in quanto si offre tanto spazio per minuti e messaggi ma anche per Giga da usare per smart working e video conferenze di studio. Nello specifico si affronta una spesa di 9,99 euro al mese per avere minuti e messaggi illimitati e 40 Giga di traffico dati su rete veloce in 4G. Ma non finisce qua. Visto che lo studio non deve occupare tutta la giornata il gestore aggiunge Giga Illimitati per usare social network, chat e musica in streaming in alta qualità. Oltretutto, per ben 3 mesi, non si pagherà nulla e non si consumeranno i Giga della promo per guardare i video.

Per ottenere tutti questi incredibili vantaggi l’utente deve usare TIM Ricarica Automatica che dovrà perdurare per tutta la durata della sottoscrizione. In caso contrario il traffico dati si dimezza scendendo a quota 20 Giga.

Chi ignorasse questo servizio sappia che si tratta dell’opzione TIM Gratuita che consente di domiciliare la spesa del proprio conto telefonico senza quindi prevedere la ricarica manuale. Il rinnovo delle promo, infatti, avviene in maniera del tutto automatica prima dello scadere del mese utile delle tariffe. Al raggiungimento della soglia dei 3 euro, inoltre, verrà erogata una ricarica da 5 euro.