Arrivano importanti novità in merito al lancio di iPhone 12 ma anche di molti altri prodotti di casa Apple. Stando ad un leak pubblicato su Twitter dalla pagina dedicata iHacktu Pro, sarebbe già stata fissata la data di presentazione dell’ultimo modello di iPhone. Ma il leak pubblicato non si limita a questo; stando al post sarebbero definite in modo preciso anche le date di presentazione dei nuovi prodotti della casa di Cupertino.

Le indiscrezioni, definite provenienti da fonti autorevoli, sembrerebbero indicare un percorso ben strutturato che, malgrado la pandemia di coronavirus, non presenta ritardi rispetto a gli appuntamenti degli anni precendeti. Apple sembra dunque fermamente intenzionata a rispettare le scadenze stabilite al momento della programmazione; andiamo dunque a scoprire quando dovrebbe essere presentato il nuovo iPhone 12.

iPhone 12: la data di presentazione del nuovo telefono Apple

Stando ai leak il giorno della presentazione sarebbe l’8 settembre 2020; in questa data la compagnia della mela dovrebbe tenere una conferenza in cui verranno presentati gli iPhone di nuova generazione. Ma oltre al lancio del melafonino la conferenza servirà a presentare anche un nuovo modello di iPad che monterebbe uno schermo da 10,8 pollici con tecnologia MicroLED.

Anche il nuovo Apple Watch serie 6 dovrebbe fare la sua comparsa in questo evento. Ma l’indiscrezione più grande arriva dal fronte AirPower; la tecnologia per la ricarica ad induzione targata Apple, abbandonata poco più di un anno fa, potrebbe vedere sta volta il proprio debutto ufficiale. Stando alle indiscrezioni trapelate oltre alla conferenza dell’8 di settembre sarà seguita da un altro evento, in data 27 ottobre, in cui saranno presentati i nuovi Mac, l’iPad Pro e i nuovi Apple Glass.