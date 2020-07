Vodafone continua a proporre al pubblico italiano una lunga serie di offerte ricchissime di contenuti ad alcuni dei prezzi più bassi mai visti prima, gli utenti si ritrovano a poter attivare tantissimi giga, minuti e SMS, senza spendere cifre particolarmente elevate.

La richiesta, ad ogni modo, potrà essere presentata in genere nei punti vendita sparsi per il territorio, con l’attenuante della chiamata dal call center solamente in determinati (e rari casi). I costi iniziali, salvo indicazioni differenti, sono da considerarsi pari a 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, con portabilità obbligatoria del numero originario, ma tutto senza vincoli contrattuali di durata, ciò sta a significare che si potrà decidere di abbandonare Vodafone in un qualsiasi momento senza costi aggiuntivi.

Passa a Vodafone: la promozione che tutti vogliono

La passa a Vodafone che tutti vogliono è sicuramente la Special 50 Digital Edition, una promozione che riserva la possibilità ai consumatori di richiedere l’attivazione di 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, affiancati da illimitati minuti per telefonare a chiunque, per finire con SMS senza limiti da poter utilizzare verso ogni numero di telefono in Italia.

Il suo costo fisso, per i soli utenti in uscita da Iliad o da un MVNO (ad esclusione dei cosiddetti semivirtuali), risulta essere pari a 7 euro al mese, da versare necessariamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile.

Ad oggi risulta essere in distribuzione, solamente tramite call center, anche ai clienti di TIM e WindTre, in questo caso il suo prezzo si aggirerà attorno ai 10 euro mensili, sempre da versare tramite credito residuo.