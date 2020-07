Nelle ultime ore il noto leaker Ishan Agarwal che ha condiviso in rete l’immagine stampa del prossimo top gamma di Samsung, il Galaxy Note 20 Ultra, in una nuova colorazione.

Si tratterebbe della terza, la Mystic White, stessa colorazione ovviamente per la S Pen integrata. Scopriamo insieme tutti gli ultimi dettagli e ricordiamo anche i colori delle altre due varianti.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra sarà lanciato anche nella colorazione Mystic White

Dopo l’indiscrezione sono quindi salite a tre le colorazioni previste per il modello top della prossima linea Galaxy Note. In precedenza erano trapelate in rete le varianti Mystic Bronze e Mystic Black. Per il Galaxy Note 20 base c’è anche una quarta colorazione, la Mystic Green. Vi ricordo che il modello base, a differenza dell’Ultra, ha uno schermo Super AMOLED di diagonale più contenuta e con una risoluzione più bassa.

Anche la memoria sarà differente, per il modello base circolano solamente indiscrezioni su un modello con 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage, mentre per l’Ultra si parla di 12 GB di RAM e 256 o 512 di storage interno. Ovviamente si differenzieranno anche per la fotocamera e la loro costruzione. Resta da stabilire in quali mercati ed in base a quali tempistiche saranno disponibili tutte le colorazioni dei prossimi Galaxy Note 20. Non ci resta che attendere il prossimo 5 agosto 2020 per scoprirlo.

Come anticipato anche qualche giorno fa, durante l’evento Unpacked del prossimo 5 agosto 2020, il colosso sud coreano presenterà, oltre ai top di gamma appena menzionati anche altri dispositivi, per la precisione cinque. Tra questi ritroveremo anche il Galaxy Z Fold 2, il Galaxy Z Flip 5G, il Galaxy Tab S7/S7 Plus, le Galaxy Buds Live ed infine il Galaxy Watch 3.