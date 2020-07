Nelle ultime ore il colosso sud coreano Samsung ha confermato che, durante il proprio evento Unpacked del prossimo 5 agosto 2020, presenterà 5 nuovi dispositivi.

A confermare la notizia è stato proprio il Presidente dell’azienda, Tae-moon Roh che ha dichiarato: “Al Galaxy Unpacked di questa estate, introdurremo cinque nuovi potenti dispositivi“. Scopriamo insieme alcune indiscrezioni.

Samsung: al Galaxy Unpacked presenterà 5 nuovi dispositivi

I cinque dispositivi che potrebbe presentare all’evento si possono estrarre da una lunga lista di device che tutti i fan vorrebbero vedere al più presto. Tra questi troviamo il Galaxy Note 20, il Galaxy Note 20 Ultra, il Galaxy Z Fold 2, il Galaxy Z Flip 5G, il Galaxy Tab S7/S7 Plus, le Galaxy Buds Live ed infine il Galaxy Watch 3. Tutti questi dispositivi sono comparsi in leaks di qualsiasi tipo negli ultimi mesi

Il Galaxy Note 20 Ultra, in particolare, è stato visto numerose volte. Allo stesso modo, Galaxy Buds Live e Galaxy Watch 3 non si sono fatti attendere, mentre il Note 20 e il Z Fold 2 hanno fatto trapelare il minimo. Di quest’ultimo e del Galaxy Z Flip 5G sono recentemente trapelati i possibili prezzi di lancio, anche se non siamo sicuri che li vogliate sapere.

Per il momento, sulla base delle poche informazioni disponibili, l’ipotesi più gettonata è che i cinque dispositivi che verranno presentati durante il Galaxy Unpacked del prossimo 5 agosto 2020 saranno Note, Note 20 Ultra, Z Flip 5G, Z Fold 2 e Galaxy Buds Live. Ovviamente si tratta solamente di indiscrezioni, per il momento. Per scoprire quali saranno i device che davvero saranno presentati non ci resta che attendere ancora circa due settimane. Nel frattempo vi terremo informati su ogni novità.