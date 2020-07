Ormai mancano davvero pochi giorni all’evento di Samsung, Unpacked e di quello che l’azienda presenterà sappiamo abbastanza. L’attesa che sta sfiancando i fan del colosso riguarda i prezzi del Galaxy Z Fold 2 e del Galaxy Z Flip 5G.

Con l’imminente apertura dei preordini per il secondo di questi, molti si sono chiesti quali saranno le cifre pensate da Samsung questa volta ed oggi, grazie ad un nuovo report di ETNews, potremmo avere la risposta. Ecco tutti i dettagli.

Samsung: sono trapelati i prezzi di Galaxy Z Fold 2 e Galaxy Z Flip 5G

All’interno di un documento sono comparsi i prezzi sia di Z Flip 5G che di Z Fold 2. In entrambi i casi sorprende il fatto che si parla di una cifra simile a quella del primo modello, tenetevi forte perché stiamo parlando di circa 1.370$ per il Flip 5G e 1.990$ per il Fold 2. Nonostante si tratti di cifre d’élite, è bene ricordare che l’esclusività di questi dispositivi non deriva solamente dalla loro natura pieghevole, ma anche dal fatto che si tratta di veri e propri top di gamma

Dobbiamo per forza di cose sottolineare che, in Europa e anche in Italia i prezzi saranno maggiori di quelli appena riportati, come succede la maggior parte delle volte. Vi ricordo che il Samsung Galaxy Fold 2 dovrebbe montare un display primario da 7.7 pollici e uno secondario da 6.23 pollici , un processore Qualcomm Snapdragon 865 con Adreno 650, una RAM almeno da 12 GB e una memoria interna da 256 o 512 GB.

IlSamsung Galaxy Z Flip 5G invece promette uno schermo da 6.7 pollici in risoluzione Full HD+, un processore Qualcomm Snapdragon 865 con 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna. Come anticipato dal nome supporterà la connettività 5G. Siamo tutti curiosi di scoprire l’intera scheda tecnica ufficiale, ma per quella ci tocca attendere ancora un po’.