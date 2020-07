Gli effetti dell’emergenza Covid si fanno sentire anche nel corso di questa stagione estiva. Nonostante le norme sul lockdown siano state allentate da tempo e la maggior parte delle attività sia tornata a pieno regime, ancora tanti cittadini nelle prossime settimane lavoreranno in smart working. Per favorire questa categoria, Vodafone ha deciso di confermare per alcuni clienti una sua vantaggiosa offerta.

Vodafone conferma l’offerta per i Giga gratis con i servizi di videoconferenza

L’iniziativa di cui vi parliamo si chiama Vodafone Pass Smart Meeting. L’offerta è molto semplice nel suo complesso: tutti gli utenti con questa iniziativa potranno beneficiare di Giga senza limiti per tutti i più popolari servizi di videoconferenza.

I servizi compatibili con la Vodafone Pass Smart Meeting sono molteplici: tra i tanti è bene segnalare Google Meet, Skype, Zoom, Microsoft Teams, Google Classroom. Il traffico su queste app e su questi software con comporterà quindi un consumo della quota internet della propria ricaricabile.

L’iniziativa di Vodafone è disponibile a costo zero per i primi tre mesi a partire dall’attivazione. Una volta scaduti i tre mesi della promozione, questa sarà disattivata in automatico senza costi extra rispetto al costo mensile della propria ricaricabile base.

Gli utenti che sono interessati all’attivazione di Vodafone Pass Smart Meeting hanno a disposizione un duplice metodo di abbonamento. In primo luogo è possibile verificare la disponibilità della tariffa all’Area Personale dell’app MyVodafone, in secondo luogo è possibile anche rispondere in maniera affermativa ad uno degli SMS informativi che il gestore sta inviando a clienti selezionati.