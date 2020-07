Vodafone apre la settimana con 3 offerte fino a 50GB

Il meglio di Vodafone è arrivato proprio durante i mesi estivi durante gli ultimi anni. Secondo quanto riportato l’obiettivo dell’azienda è quello di difendersi dagli attacchi della concorrenza, la quale starebbe spingendo molto con promo di altissimo livello.

Il gestore più proiettato verso la crescita in questo momento è Iliad, azienda che a Vodafone ha già rubato moltissimi utenti. Proprio per questo adesso il gestore anglosassone vuole reagire mostrando i denti. Pertanto ecco che sono arrivate tre nuove offerte appartenenti alla nuova campagna estiva. Si arriva fino a 50 giga con prezzi estremamente accessibili per tutti. Ovviamente c’è un aspetto che non dovete trascurare: ovvero la qualità maggiore di cui Vodafone gode ormai da diversi anni a questa parte.

Vodafone lancia le sue nuove offerte per provare a contrastare la concorrenza di Iliad

Vodafone Special Minuti 10 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

10 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 15 euro al mese;

Per tutti coloro che attivano un nuovo numero.

Vodafone Special Minuti 20 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

20 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese

Costo di attivazione: 5,01 euro una tantum, dedicata agli UNDER 25.

Vodafone Special Minuti 50 Giga