L’estate è ormai di iniziata da qualche settimana e come ogni stagione i cataloghi degli operatori si arricchiscono con tante possibilità e con tante promozioni destinate ad uno scopo: consentire agli utenti di cambiare finalmente tariffa telefonica. Vodafone Italia, ad esempio, non perde tempo: attraverso le sue offerte innovative ogni utente può ricevere una proposta personalizzata e in grado di soddisfare sia il lato quantità che qualità.

Vodafone: passare all’operatore rosso è un gioco da ragazzi grazie a queste tariffe da non perdere

Grazie a varie opzioni consultabili e attivabili online, Vodafone sta cercando di attirare quanta più clientela nella sua famiglia grazie a promozioni personalizzate. In base all’operatore di provenienza, infatti, ogni utente potrà optare per la tariffa Speciale 50 Digital, in particolar modo:

Per chi passa da Iliad , Fastweb , Poste Mobile , Vodafone offre 50 GB in 4G, minuti ed SMS illimitati a 7 euro al mese e zero costi di attivazione.

, , , Vodafone offre 50 GB in 4G, minuti ed SMS illimitati a 7 euro al mese e zero costi di attivazione. Per chi passa da Kena Mobile , l’operato rosso offre 50 GB in 4G, minuti illimitati al costo di 9.90 euro al mese e 12,10 euro di attivazione;

, l’operato rosso offre 50 GB in 4G, minuti illimitati al costo di 9.90 euro al mese e 12,10 euro di attivazione; Per chi passa da CoopVoce, il gestore propone l’offerta con 50 GB in 4G, minuti illimitati al costo di 9.90 euro al mese e zero costi di attivazione.

Nel caso finale in cui, invece, l’operatore di provenienza rientri tra TIM, WindTre, o ho.Mobile, Vodafone propone come occasione il piano Red Digital Edition; essa offre a chi la sceglie ben 40 GB di traffico dati, minuti e messaggi illimitato a 18.90 euro al mese. Ricordiamo che quest’ultima consente a chi è interessato di navigare in 5G.