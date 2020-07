Expert rende disponibile un volantino senza rivali in Italia, un SottoCosto davvero unico e ricco di possibilità di scelta che vi aiuterà a risparmiare su ogni acquisto effettuato, sia in negozio che stando comodamente seduti sul divano di casa propria.

La campagna promozionale è infatti disponibile ovunque senza limitazioni o regionalità particolari, gli utenti potranno richiedere anche la consegna a domicilio, pagando però le spese di spedizione. L’unico problema riguarda sicuramente le scorte disponibili in negozio, sono a tutti gli effetti veramente limitate, di conseguenza raccomandiamo una rapida decisione per non restare letteralmente a bocca asciutta.

Expert: queste offerte sono senza rivali

Una delle migliori proposte del volantino Expert riguarda sicuramente il Samsung Galaxy S20, splendida alternativa ai top assoluti come Huawei P40 Pro o Galaxy S20+, è stata recentemente lanciata ad una cifra che potremmo definire quasi accettabile, 649 euro per la versione completamente sbrandizzata.

Spendendo 100 euro in più si potrà invece raggiungere l’Apple iPhone 11, un terminale dalla qualità elevatissima, sempre stato troppo costoso e fuori portata per la maggior parte di noi, ma finalmente acquistabile proprio a 749 euro circa.

Le alternative del volantino Expert sono tantissime e molto varie tra di loro, non mancano infatti soluzioni più economiche, come Huawei P30 Lite New Edition, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Xiaomi Redmi Note 8T, Xiaomi Redmi 8, Huawei Y7 2019 o anche Huawei P Smart S.

Tutti gli acquisti sono effettuabili nei negozi e online sul sito ufficiale.