La casa automobilistica di Elon Musk, ovvero Tesla, potrebbe vedere in futuro la realizzazione di due nuove auto elettriche. A svelarlo è stato lo stesso CEO dell’azienda durante la presentazione del secondo trimestre del 2020 di Tesla. Nello specifico, queste auto dovrebbero avere due dimensioni differenti.

Tesla: in arrivo prossimamente due nuove auto elettriche

Non molto tempo fa, la casa automobilistica Tesla ha svelato Tesla Cybertruck, ovvero il suo primo pick-up elettrico realizzato con una scocca in acciaio, vetri Armor Glass ultra resistenti e dal design molto robusto e corazzato. Ora, però, Elon Musk ha da poco reso noto che in un prossimo futuro arriveranno altre due nuove auto elettriche della casa automobilistiche.

Come già accennato, il CEO di Tesla ha confermato che queste due auto avranno un form factor differente tra loro. Un’auto, infatti, dovrebbe essere un modello compatto, mentre l’altra dovrebbe essere un modello molto più grande dal punto di vista dimensionale. Ovviamente, come confermato dalla stessa azienda, queste due nuove auto elettriche non arriveranno a breve sul mercato ma all’incirca almeno tra un paio d’anni.

Al momento, infatti, la casa automobilistica Tesla deve pensare ad altre autovetture che non sono ancora arrivate su strada. Tra queste, ad esempio, ci sono la nuova Tesla Roadster e lo stesso pick-up elettrico Cybertruck. In attesa dell’annuncio ufficiale da parte dell’azienda di queste nuove auto, vi ricordiamo che da agosto saranno arrivi i nuovi incentivi auto 2020. Grazie a questi incentivi, si potranno acquistare delle nuove autovetture elettriche con uno sconto davvero notevole.