Spese folli su Twitch; nessuno vorrebbe essere nei panni della madre del diciassettenne americano che in poco più di due settimane è riuscito a spendere circa 20’000 dollari. Grazie a questo denaro il ragazzo ha potuto acquistare sottoscrizioni ai canali e effettuare donazioni ai propri beniamini.

Sono in tanti gli streamer a cui il “generoso” ragazzo ha donato i propri (in realtà erano quelli della madre) soldi; tra questi: Tfue, famoso per lo più per le sue live su Fortnite, Ewok e molti campioni della NBA e della NFL, la lega di Football americano.

Twitch: il ragazzo che ha speso 20’000 dollari in 17 giorni

Il ragazzo è riuscito a entrare in possesso del denaro grazie ad una carta di debito collegata al conto della madre; la carta doveva essere utilizzata per l’acquisto dei pasti alla mensa scolastica. Una volta scoperto il buco nel conto corrente la madre, che ha dichiarato di controllare il proprio conto almeno due volte al mese, ha cercato di riparare al danno.

La donna si è persino rivolta alla comunità di Reddit nella speranza di ricevere assistenza; questo il post:” Mio figlio ha speso quasi 20’000 dollari in abbonamenti e donazioni usando una carta di debito, ripulendo tutti i miei conti bancari a mia insaputa e senza permesso. Anni di risparmi si sono volatilizzati nel giro di diciassette giorni. In due settimane non ho ottenuto alcuna risposta. Qualcuno sa se posso recuperare questi soldi o almeno farmi rispondere?“. Sembra però che l’unico modo per riottenere il denaro sia quello di rivolgersi direttamente ai content creator, nella speranza che siano di buon cuore.